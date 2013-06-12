محمد هنيدي ينتهي من تصوير 25 حلقة من فوازير "مسلسليكو"

كتب : انتصار حسني الأربعاء 12-06-2013 18:03

انتهى الفنان محمد هنيدي من تصوير 25 حلقة من فوازير "مسلسليكو"، المقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبل على قناتي "الحياة" و"روتانا خليجية".

ونفى المنتج محمد سمير مالك شركة "فيردي"، ما تردد عن وجود صعوبات في تسويق الفوازير، وقال إن ما تردد في الصحف بخصوص هذا الموضوع ليس له أي أساس من الصحة، ولا توجد أي مبالغات في القيمة المادية التي حددتها الشركة مقابل العرض الحصري للفوازير، حيث رصدت "فيردي" ميزانية ضخمة جدا لتصوير الفوازير بتقنيات عالية، بخلاف الـ3D والجرافيك، مؤكدا أن "ما يهمنا في النهاية هو جودة العمل، الذي نتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في رمضان المقبل".

وأضاف: "خلال الفترة الماضية تلقينا عدة عروض من قنوات مصرية وخليجية لشراء حقوق عرض الفوازير، لكن (الحياة) استطاعت أن تحسم الأمر، كما تلقينا عروضا من الآن للعرض الثاني للفوازير عقب شهر رمضان".