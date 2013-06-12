أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

محمد هنيدي ينتهي من تصوير 25 حلقة من فوازير "مسلسليكو"

Google+ Print
محمد هنيدي ينتهي من تصوير 25 حلقة من فوازير "مسلسليكو" محمد هنيدي ينتهي من تصوير 25 حلقة من فوازير "مسلسليكو"

كتب : انتصار حسني الأربعاء 12-06-2013 18:03

انتهى الفنان محمد هنيدي من تصوير 25 حلقة من فوازير "مسلسليكو"، المقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبل على قناتي "الحياة" و"روتانا خليجية".

ونفى المنتج محمد سمير مالك شركة "فيردي"، ما تردد عن وجود صعوبات في تسويق الفوازير، وقال إن ما تردد في الصحف بخصوص هذا الموضوع ليس له أي أساس من الصحة، ولا توجد أي مبالغات في القيمة المادية التي حددتها الشركة مقابل العرض الحصري للفوازير، حيث رصدت "فيردي" ميزانية ضخمة جدا لتصوير الفوازير بتقنيات عالية، بخلاف الـ3D والجرافيك، مؤكدا أن "ما يهمنا في النهاية هو جودة العمل، الذي نتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في رمضان المقبل".

وأضاف: "خلال الفترة الماضية تلقينا عدة عروض من قنوات مصرية وخليجية لشراء حقوق عرض الفوازير، لكن (الحياة) استطاعت أن تحسم الأمر، كما تلقينا عروضا من الآن للعرض الثاني للفوازير عقب شهر رمضان".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية