أسماء الضابط الشهيد والجنود المصابين فى حادث تفجير مدرعة العريش

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء، أن حادث تفجير مدرعة الشرطة، الذى وقع فجر اليوم بوسط العريش، أسفر عن استشهاد ضابط وإصابة 4 مجندين.

وقال المصدر، إن الضابط الشهيد هو الملازم محمد صلاح السماك 30 سنة من الإسماعيلية، والمصابين هم المجند أحمد ربيع 20 سنة من الفيوم مصاب بجرح وكسر فى اليد، والمجند وائل سعد 21 سنة من المنيا مصاب بشظايا وكسر فى الساق، والمجند أحمد عبد الوهاب من القليوبية 21 سنة بجرح فى الرأس، والمجند محمد زاهر 22 سنة من القليوبية مصاب بجروح متفرقة، تم نقلهم لمستشفى العريش العسكرى،، وجارى التحضير لنقل جثمان الملازم محمد عشرى إلى مسقط رأسه بالإسماعيلية.

وتابع المصدر، أن المدرعة كانت فى مهمة أمنية لتأمين شارع أسيوط بوسط العريش، وانفجرت أثناء سيرها على الطريق بواسطة عبوتين ناسفتين زرعهما عناصر إرهابية على الطريق.

وتشير التحقيقات الأولية – حسب المصدر - إلى مسئولية جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية عن عملية تفجير المدرعة بجانب مسئوليتها عن تفجير عبوتين ناسفتين فى منطقة مجاورة أثناء مرور قوات أمنية دون أن تصيبها، وتضررت بناية سكنية مملكوكة لأحد الأهالى نتيجة هذين الانفجارين.

- مصدر أمنى: استشهاد ضابط شرطة وإصابة 3 آخرين فى تفجير مدرعة بالعريش