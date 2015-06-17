واتس آب اليوم السابع: حريق بـ"ميكروباص" على الدائرى فى اتجاه المعادى

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان " Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين صوراً توضح اشتعال حريق بسيارة "ميكروباص" على الطريق الدائرى فوق الأوتوستراد بالاتجاه المؤدى للمعادى.

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