مستخدمو "فيس بوك" يتداولون صورا يزعمون أنها لانفجار مدرعة بالعريش

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا زعموا أنها لانفجار مدرعة بمدينة العريش.

وقال رواد موقع التواصل الاجتماعى، إن هذه الصور لحادث انفجار عبوة ناسفة فى مدرعة شرطة أمام مسجد أبو زغلة.

وكان مصدر أمنى، أعلن استشهاد الرائد محمد العشرى، وإصابة 3 آخرين تم نقلهم لمستشفى العريش العسكرى، إثر انفجار عبوة فى مدرعة شرطة بمدينة العريش.

وأشار المصدر، إلى أن العبوة تم زرعها فى طريق دورية أمنية بشارع أسيوط بجوار مسجد أبو زغلة بمدينة العريش، وطوقت قوات الأمن المنطقة.



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الصور المتداولة لانفجار العريش على فيس بوك



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جانب من التفجير



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صورة للتفجير عن بعد