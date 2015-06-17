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بوابات إلكترونية بمحطة مترو السادات استعدادا لإعادة فتحها أمام الجمهور

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بوابات إلكترونية بمحطة مترو السادات استعدادا لإعادة فتحها أمام الجمهور بوابات إلكترونية بمحطة مترو السادات استعدادا لإعادة فتحها أمام الجمهور
وصلت، منذ قليل، سيارة تحمل معدات فنية تابعة لرجال الإدارة العامة لمرور القاهرة إلى ميدان التحرير، وذلك لتنظيم الحركة المرورية فى الميدان قبيل افتتاح محطة مترو السادات بعد إغلاقها قرابة السنتين، فيما تم وضع بوابات إلكترونية على مداخل محطة المترو لكشف المعادن ولتامين دخول المواطنين.

بعد 671 يوما على إغلاق "مترو السادات.. "النقل" تفتتح المحطة اليوم بعد انتهاء الاستعدادات.. تركيب نظام إطفاء جديد.. والوزير تعهد بتشغيلها قبل شهر رمضان
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