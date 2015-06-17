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مكرم محمد أحمد: يحزننى تسبب الغزالى حرب فى حبس زميله أحمد موسى

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مكرم محمد أحمد: يحزننى تسبب الغزالى حرب فى حبس زميله أحمد موسى مكرم محمد أحمد: يحزننى تسبب الغزالى حرب فى حبس زميله أحمد موسى
قال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، إنه يتمنى أن يصدق أسامة الغزالى حرب فى كلامه ويتنازل عن البلاغ الذى قدمه ضد الإعلامى أحمد موسى، مشيرا إلى أنه يحزنه أن يكون صحفى سببا فى حبس صحفى آخر زميل له.

وأضاف نقيب الصحفيين الأسبق لـ"اليوم السابع": "لدينا أزمات كثيرة فى أن يتهم أحد زميله بالخيانة فهذا أمر غير جيد، ولا بد من وقف ذلك"، لافتا إلى أنه يتمنى حل أزمة الغزالى حرب وأحمد مرسى فى القريب العاجل.

وكان الغزالى حرب قد أعلن أن مكرم محمد أحمد أحد من توسطوا لحل الأزمة بينه وبين الإعلامى أحمد موسى، معربا عن تقديره لشخصية نقيب الصحفيين الأسبق.


>- "6 إبريل" و"بداية" يطالبان الغزالى حرب بعدم التنازل عن قضية أحمد موسى

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