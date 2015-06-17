اليوم.."الأعلى للجامعات الخاصة" يحدد ضوابط وخريطة تنسيق العام الجديد

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، اجتماعا، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، لإقرار خريطة التنسيق وتحديد ضوابط وقواعد التنسيق للعام الجديد، وذلك بعد مناقشات مع رؤساء الجامعات الخاصة من الحاضرين للاجتماع، وكذلك مناقشة مواعيد مراحل التنسيق المختلفة، حيث يعقد المجلس اجتماعه بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

وقال الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، أن الاجتماع كان مقرر أمس، الثلاثاء، ولكن تم تأجيله بسبب اجتماعا لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هناك مقترحات جديدة فيما يخص تقدم طلاب الثانوية العامة للجامعات الخاصة ستدرس خلال الاجتماع.

وأضاف عبد الخالق، فى تصريحات صحفية، أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة سيدرس خلال الاجتماع، المقترحات المناسبة لتنسيق طلاب الثانوية العامة بتلك الجامعات، وأنه سيتم إقرار البدء فى تنسيق القبول بالجامعات عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

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