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زعيم الحوثيين: الحكومة اليمنية تريد "فرض أجندتها" فى المفاوضات

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زعيم الحوثيين: الحكومة اليمنية تريد "فرض أجندتها" فى المفاوضات زعيم الحوثيين: الحكومة اليمنية تريد "فرض أجندتها" فى المفاوضات
اتهم عبد الملك الحوثى زعيم المتمردين الحوثيين أمس الثلاثاء اليمنية بأنها تحاول "فرض أجندتها" على الامم المتحدة والمحادثات فى جنيف.

وقال فى خطاب نقلته محطة المسيرة التابعة للتمرد "أمس عملوا على ان يكون الاجتماع فى جنيف مجرد اجتماع تشاورى، حاولوا أن يفرضوا عليه اجندتهم، تعاملوا مع الامم المتحدة ومبعوثها الجديد كأداة بأيديهم يقدمون له أجندة يصدرون له أوامر و يقدمون له التوجيهات".

وأضاف الحوثى "وافقوا من جديد على الحوار بعد ان قللوا من مستواه ومن اهميته فحولوه الى اجتماع تشاورى وليس حوارا جادا يوصل الى الحل لان المطلوب بالنسبة لهم ليس الحل".

واتهم الحوثى حكومة الرئيس اليمنى المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادى انها تستخدم "اسلوب الترغيب و الترهيب" مع مبعوث الامم المتحدة الموريتانى اسماعيل ولد الشيخ احمد "من اجل تطويعه كى يعمل لهم ما يريدون".

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مصر 365

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