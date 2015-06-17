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الرئيس السودانى يلتقى بالممثل الخاص للشئون الأفريقية فى الحكومة الصينية

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الرئيس السودانى يلتقى بالممثل الخاص للشئون الأفريقية فى الحكومة الصينية الرئيس السودانى يلتقى بالممثل الخاص للشئون الأفريقية فى الحكومة الصينية
التقى الرئيس السودانى عمر البشير، ببيت الضيافة بالخرطوم مساء الثلاثاء بالممثل الخاص للشئون الأفريقية فى الصينية ذونج جييانهو، الذى يزور البلاد حاليا، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

وقال الممثل الخاص للشئون الأفريقية فى الحكومة الصينية فى تصريح عقب اللقاء، إن زيارته للسودان تأتى فى إطار تبادل وجهات النظر مع الرئيس البشير ووزير الخارجية إبراهيم غندور، حول العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال جييانهو، "حصلنا على نتائج مثمرة، ونحن راضون للوضع الحالى للعلاقات الثنائية بين بكين والخرطوم"، مؤكدا أن بلاده على قناعة بان الحكومة السودانية والرئيس البشير، سيلعب دورا مهما لتحقق السلام فى الإقليم، ووجه المسئول الصينى التهنئة للشعب السودانى بحلول شهر رمضان المعظم.
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