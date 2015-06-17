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قوى سياسة بالبحيرة تطالب بتجميد مشروع بريتش بتروليم برشيد لمخاطره

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قوى سياسة بالبحيرة تطالب بتجميد مشروع بريتش بتروليم برشيد لمخاطره قوى سياسة بالبحيرة تطالب بتجميد مشروع بريتش بتروليم برشيد لمخاطره
طالبت عدد من القوى السياسية والشعبية بالبحيرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة التدخل لمنع إقامة مشروع تنمية غازات غرب دلتا النيل الخاص بشركة بريتش بتروليم المقرر إقامته بمدينتى رشيد وإدكو لاستخراج الغاز الطبيعى لما لهذا المشروع من آثار بيئية خطيرة تؤثر على حياة المواطنين.

وشددت فى بيان لها، على عدم تشغيل المشروع إلا بعد موافقة وزارة البيئة مع تشكيل لجنة يكون تمثليها من المؤسسة العسكرية والشعبية لضمان تنفيذ الاشتراطات المقررة من وزارة البيئة لإقامة المشروع حيث إن المؤسسة العسكرية هى أهل للثقة للشعب المصرى.

وقال أحمد السمرى منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين برشيد إن إقامة هذا المشروع فى تلك المنطقة خطر على المنطقة بصفة عامة، ويسبب تلوث بيئى لا يمكن تداركه، مضيفا أن المسئولين عن محافظة البحيرة يرون الاستفادة سواء المادية أو الخدمية من المشروع، تاركين الأضرار الجسيمة التى تنتظر أهالى مدينتى رشيد وإدكو والبيئة المحيطة بهما من حيوان ونبات وثروة سمكية.

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مصر 365