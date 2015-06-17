صرف معاشات المتقاعدين اليوم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، وجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بإعادة جدولة معاشات المتقاعدين خلال الأشهر الأربعة المقبلة، التي تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وعيدي الفطر والأضحى المباركين، وذلك لتوفير أفضل مستوى معيشي للمواطنين، وتسهيل حصولهم على خدمات ذات مستوى عالٍ.

وستقوم الهيئة بصرف معاشات المتقاعدين لشهر يونيو اليوم، وذلك لما لشهر رمضان من خصوصية تترتب عليها التزامات أسرية سيسهل توفيرها عند صرف المعاشات مبكراً، كما تعتزم الهيئة صرف معاشات شهر يوليو في اليوم الخامس عشر منه، وذلك قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وقررت الهيئة صرف معاشات شهر أغسطس في اليوم العشرين منه وصرف معاشات شهر سبتمبر في اليوم العشرين من الشهر، حيث يصادف عيد الأضحى المبارك الثالث والعشرين من سبتمبر، وبذلك يتمكن المواطنون من الاحتفال بالعيد وتوفير ما يلزمهم وعوائلهم.

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بهذه المناسبة بأن قرار إعادة جدولة معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم سيؤدي إلى المساهمة بتحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم، ومن الجدير بالذكر أن عدد المتقاعدين والمستحقين الذين سوف يتم صرف المعاشات لهم بلغ 20361 متقاعداً و 11735 مستحقاً.

تهاني

تقدم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ولشعب الإمارات بمناسبة شهر رمضان المبارك.