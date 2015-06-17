إطلاق اسم حمودة بن علي وعبدالله تريم على شارعين

أعلنت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي إطلاق اسمي حمودة بن علي الظاهري، وعبد الله عمران تريم على شارعين رئيسيين في كل من جزيرة المارية وجزيرة الريم ضمن إطار مشروع «عنواني»، وذلك تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، وتقديرا للدور الوطني البارز الذي قدماها للوطن خلال مسيرة حياتهما.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها بلدية مدينة أبوظبي صباح أمس في شارع حمودة بن علي الظاهري بهذه المناسبة، وحضرها سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي وخليفة محمد المزروعي وكيل دائرة الشؤون البلدية ومصبح مبارك المرر المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، وعدد من المديرين التنفيذيين وممثلي الشركاء الاستراتيجيين والمؤسسات والهيئات الوطنية، وممثلون عن عائلتي حمودة بن علي وعبد الله عمران تريم، وذلك بهدف الاحتفاء بهاتين الشخصيتين الوطنيتين، والإعلان الرسمي عن تسمية الشارعين، حيث تم تثبيت اللوحات الجديدة بالأسماء الجديدة لكلا الشارعين.

دعم متواصل

وتقدم سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على جهوده الحثيثة في دعم مسيرة البناء والتطوير، وحرصه الدائم على إرساء البنى التحتية المتطورة من شوارع وطرق وجسور ومرافق عامة وغيرها، والتي تمكن من تلبية احتياجات السكان من خدمات البنى التحتية المختلفة وتقديمها بفاعلية وكفاءة عالية، كما تقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على دعم سموه لمسيرة النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي، وتوجيهاته السديدة من أجل إرساء البنى التحتية التي توفر أرقى الخدمات لأفراد المجتمع وتدعم التوجهات نحو تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة.

وأشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة بإطلاق اسمي الفقيدين، عبد الله عمران تريم، وحمودة بن علي الظاهري، على شارعين جديدين في جزيرة الريم وجزيرة المارية بأبوظبي، قائلاً «إن تكريم الفقيدين المرحومين بإطلاق اسم كل منهما على أحد شوارع أبوظبي يدل على حرص حكومتنا الرشيدة على الوفاء لأبناء الوطن ورد المعروف لهؤلاء الذين ساهموا وشاركوا في بناء الوطن، ولما قدموه من إنجازات وأعمال مخلصة في خدمة الوطن على مختلف الصعد التنموية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والأمنية والبيئية والتراثية وغيرها».

علاقة وثيقة

وبدوره أكد مصبح مبارك المرر المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة أن العلاقة الوثيقة التي تربط قيادتنا الرشيدة بأبناء الوطن أثمرت المزيد من قيم الوفاء والإخلاص، ومن هذا المنطلق فإن تكريم أبناء الوطن من خلال تخليد أسمائهم في المواقع الجغرافية المهمة والشوارع الرئيسية والصروح والمرافق العامة هو تعبير صادق عن هذه القيم الوطنية، وإجلال وإعزاز للكوادر المواطنة التي تركت بصمة واضحة في مسيرة التنمية والتطور والحضارة في الإمارات، وبذلوا في ذلك الغالي والنفيس.

وأكد أن استحقاق هاتين القامتين الوطنيتين الشامختين على هذا التكريم من قيادتنا الحكيمة جاء تأطيرا وتوثيقا لجهودهما ومسيرة حياتهما الحافلة بالإنجازات.

شكر وعرفان

وتقدم أبناء عبدالله عمران تريم وحمودة بن علي الظاهري بأسمى آيات الشكر والعرفان الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي، على هذه المبادرة الكريمة، والتي تعكس تقدير قيادة الدولة الرشيدة لرجالات الدولة الذين لديهم مساهمات بارزة في انجازات الوطن وتقدمه.

وقال خالد عبد الله عمران تريم رئيس مجلس إدارة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر ورئيس تحرير جريدة الخليج إن ابوظبي الوفية حين تكرم اليوم الاوفياء فإنها تنبئ عن التمسك بالمبادئ والثوابت المتوارثة منذ عهد المغفور له قائدنا ووالدنا وحكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وهي التي تُكرس عبر برامج وخطوات عملية دالة وشاهدة في عهد القيادة الرشيدة.

حرص دائم

وتقدم بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي على اطلاق اسم عبد الله عمران تريم على شارع في جزيرة الريم في ابوظبي تقديرا لدور وانجازات المغفور له الدكتور عبد الله عمران تريم في مسيرته العملية.

وقال ان الدولة تحرص على تقدير رجالات الدولة ممن كانت لهم اسهامات بارزة في مسيرة العمل الوطني منذ تأسيس الدولة وقيام اتحاد الامارات وممن رافقوا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة رحمه الله. واعرب عن امتنانه لحكومة ابوظبي على هذه المبادرة الطيبة التي تخلد رجالات الدولة وتعرف الاجيال المتعاقبة على رجالات الدولة من خلال اطلاق اسمائهم على الشوارع، مثمنا هذه المبادرة التي تحفز ابناء الامارات على العمل في خدمة الوطن الغالي، مشيرا الى أن القيادة الرشيدة لا تنسى الرجال المخلصين في خدمة الوطن.

نموذج يحتذى

واكد عمران عبد الله عمران تريم ان حكومة ابوظبي عندما تكرم الوالد الدكتور عبد الله عمران تريم ورفيق دربه المغفور له حمودة بن علي الظاهري فهي تقدم نموذجاً يحتذى للشباب في التعرف على رموز ورجالات الدولة وانجازاتهم طوال حياتهم المهنية، داعيا الشباب الى قراءة وتأمل السيرة الذاتية لكل من الوالد الدكتور عبد الله عمران تريم والعم حمودة بن علي الظاهري، وقال «نثمن عاليا هذه المبادرة الطيبة من حكومة ابوظبي التي تحرص على اطلاق اسماء رموز الدولة تقديرا لإنجازاتهم ومسيرتهم العطرة ودورهم في المشاركة الفاعلة في مسيرة العمل الوطني منذ تأسيس الدولة والمراحل التي سبقتها».

لفتة كريمة

ثمن علي بن حمودة نائب رئيس مجموعة ابن حمودة في تصريحات للصحفيين تسمية شارع في جزيرة المارية باسم والده حمودة بن علي الظاهري، معتبرا أن هذه لفتة كريمة من أصحاب السمو الشيوخ في دولة الإمارات وما هي إلا دلالة على تقدير عظيم لكل من ساهم في تأسيس الدولة ومسيرة تطورها.

وأشار إلى أن التسميات الجديدة للشوارع في أبوظبي بأسماء الشخصيات المواطنة ما هي إلا تكريم للشخصيات البارزة التي قدمت إسهامات جليلة في مسيرة الوطن، وتأكيد لدعمها لبناء المجتمع الإماراتي.

لجنة مراقبة جودة المياه تناقش خطط تحسين البيئة البحرية

عقدت اللجنة العليا لمراقبة جودة المياه البحرية في أبوظبي اجتماعها الثالث برئاسة سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية في الإمارة، تم خلاله استعراض أهم الإنجازات والمبادرات التي تم تنفيذها من أجل تحسين جودة المياه البحرية وآلية العمل في المرحلة القادمة والتي تضمن التنسيق والعمل المشترك بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف عمل اللجنة.

كما استعرض الاجتماع الوضع الحالي لنوعية المياه البحرية ودراسة النمذجة الهيدوديناميكية لقناة مصفح ومنطقة القرم الشرقي ومخرجات دراسة تحديد الفجوات التشريعية والتشغيلية في إدارة المخلفات السائلة لقطاعي الصناعة والنقل البحري.

حضر الاجتماع رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة ومها بركات، مدير عام هيئة الصحة في أبوظبي، ومحمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ، ومصبح مبارك المرر المدير العام بالإنابة لبلدية مدينة أبوظبي، وسيف القبيسي المدير العام بالإنابة لمكتب التنظيم والرقابة، والمهندس مبارك الظاهري نائب المدير العام لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، وعلي العامري المدير العام لمكتب التنسيق والاستجابة الوطني، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأكد سعيد عيد الغفلي في كلمة ألقاها نيابة عن محمد أحمد البواردي، العضو المنتدب لهيئة البيئة ورئيس اللجنة العليا لمراقبة جودة المياه خلال الاجتماع، أهمية العمل المشترك والمتكامل بين كافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في استدامة نوعية المياه البحرية وتحسينها خصوصاً في ظل التقدم والتطور السريع الذي تشهده إمارة أبوظبي، وما قد يرافق ذلك من آثار سلبية محتملة على البيئة بشكل عام وعلى وجه الخصوص البيئة البحرية.

جهود

أشادت رزان المبارك الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي بالجهود التي بذلت من جميع الجهات المعنية في الإمارة لتحسين نوعية المياه البحرية وعبرت عن اعتزازها بما تم إنجازه من خطط وبرامج ومشاريع بالخصوص، وهذا ما بدا واضحاً خلال العرض التقديمي في الاجتماع والذي أوضح وجود مؤشرات لتحسن نوعية المياه بشكل عام.