الخدمة الوطنية تغرس قيم الولاء والتضحية

احتفلت القيادة العامة للقوات المسلحة أمس بتخريج الدفعة الثالثة من منتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية بعد انتهاء فترة التدريب الأساسي التي استمرت 3 أشهر في كل من مراكز التدريب الأربعة على مستوى الدولة وهي مركز سيح اللحمة في العين ومركز تدريب المستجدين في العين ومركز تدريب معسكر ليوا في المنطقة الغربية ومركز تدريب المنامة في عجمان.

وسينتقل المجندون بعد ذلك للمرحلة الثانية من الخدمة الوطنية وهي مرحلة التدريب التخصصي التي يتم فيها توزيع المجندين على الوحدات المختلفة للقوات المسلحة حيث يمارس المجندون خلال تواجدهم في هذه الفترة كافة المهام والواجبات الخاصة بكل وحدة أو قيادة.

عروض عسكرية

وقدم آلاف الخريجين عروضاً عسكرية أبرزت جاهزيتهم للدفاع عن تراب الوطن والذود عن حياضه بروح وطنية عالية حيث قدم خريجو الدفعة الثالثة استعراضات عسكرية لما تلقوه في ميادين التدريب عكست مهاراتهم ومستوى تأهيلهم في كافة التخصصات.

وأبرزت تلك العروض ما تحلوا به من روح معنوية عالية جسدت مقدار ما يحملونه من ولاء وانتماء وحب لخدمة وطننا الغالي والذود عنه والتضحية من اجله.

وشهد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة صباح أمس حفل التخريج الذي اقيم في معسكر التدريب في العين بحضور اللواء الركن طيار اسحاق البلوشي رئيس هيئة الامداد الحفل الذي تضمن عرضا عسكريا رائعا قدمه الخريجون عكس المهارات التي اكتسبوها خلال فترة تدريبهم في المعسكر والتي استمرت 3 أشهر.

تلبية نداء الواجب

وأكد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة أن الانضمام إلى الخدمة الوطنية يحمل العديد من الفوائد للشباب لما يغرسه في نفوسهم من ترسيخ لقيم الولاء والانتماء والتضحية وتحمل المسؤولية وتقدير قيمة الوقت حيث وجه سموه الدعوة الى الشباب الإماراتي لأن يضعوا تلك الحقائق نصب أعينهم وأن يبادروا إلى تلبية نداء الواجب بالانضمام إلى صفوف الخدمة الوطنية.

وثمن سموه إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية والذي يصب في مصلحة الدفاع عن الوطن والاستعداد الدائم للمحافظة على أمن واستقرار البلاد. كما أشاد سموه بحرص ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

تهنئة

وقدم سموه التهنئة للخريجين بهذه المناسبة قائلا: نهنئ أبناءنا اليوم في يوم لا ينسى بتتويج جهودهم طيلة الفترة الماضية بالتخرج كما نؤكد أنه بتواجد أبناء الشيوخ مع الخريجين فإن ذلك يعكس التلاحم الوطيد بين القادة والشعب وأن يكون أصحاب القرار في مقدمة المنخرطين في الخدمة الوطنية دوما وهو ما سيكون حافزا مهما ومثالا يحتذى به لتشجيع الشباب على الانخراط المبكر في الخدمة الوطنية.

سيح اللحمة

وفي مركز سيح اللحمة بالعين شهد اللواء الركن سيف المسافري رئيس هيئة العمليات حفل تخريج دورة الخدمة الوطنية الدفعة الثالثة كما شهد الحفل عدد من كبار ضباط القوات المسلحة واولياء أمور الخريجين.

وقام اللواء الركن المسافري عقب سلام الشرف بتفتيش طابور الخريجين ثم تليت آيات من الذكر الحكيم تلا ذلك الاستعراض العسكري.

والقى قائد مركز التدريب كلمة رحب فيها بالحضور والخريجين مستعرضا مراحل الدورة الثالثة المختلفة من بينها التدريب الاساسي والمشاة والأسلحة والرماية والدفاع الكيميائي والرياضة البدنية.

وأشاد بتلبية الخريجين نداء الوطن والقيادة وحرصهم على الالتحاق بدورات الخدمة الوطنية بإرادة لا تلين وعزيمة قوية ..مؤكدا الحرص على مواصلة العمل على صقل إمكانيات الخريجين الجسدية والعقلية وتعزيز مهارتهم لتأهيلهم للمرحلة المقبلة من التدريب في وحدات القوات المسلحة ليكونوا العين الساهرة على الوطن في ظل قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقام اللواء الركن سيف المسافري بتوزيع الجوائز على أوائل الدفعة ثم ادى الخريجون قسم الولاء لرئيس الدولة والوطن.

وفي ختام الحفل قدمت الفرقة الموسيقية للقوات المسلحة عروضها.

ومن جانبهم عبر الخريجون عن سعادتهم وفخرهم للانتماء لهذا الوطن الغالي وانتسابهم لقواته المسلحة، مؤكدين ان انضمامهم للقوات المسلحة هو رد الجميل للوطن.

مركز تدريب ليوا

كما احتفل مركز تدريب المستجدين «ليوا» بالمنطقة الغربية بتخريج دورة الخدمة الوطنية والاحتياطية التأسيسية الثالثة والخاصة بموظفي الدوائر الحكومية والقطاع الخاص وخريجي الثانوية العامة والذين امضوا 12 أسبوعا من التدريب والتي تلقوا خلالها جميع التدريبات والتمارين النظرية والعملية.

وشهد حفل التخريج بمقر المركز اللواء الركن طيار محمد آل علي مدير مركز العمليات المشتركة وعدد من الضباط وضباط صف القوات المسلحة وعدد من أولياء الأمور.

وبدأ برنامج الاحتفال بسلام الشرف وقام اللواء الركن طيار محمد راشد عبيد آل علي بتفتيش طابور الخريجين ثم تلا احد الخريجين آيات من القرآن الكريم.

استعراض المهارات

وقدم الخريجون استعراضا عسكريا مميزا اثبتوا خلاله جدارتهم في أداء ما تلقوه من تدريبات نظرية وعملية بقوة كما عكس الاستعراض مهاراتهم العسكرية ومدى قدرتهم على تحمل المسؤولية الوطنية.

وألقى قائد مركز تدريب المستجدين ليوا كلمة تقدم فيها بالشكر الجزيل للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والجهات المدنية بالمنطقة الغربية.

وقال اننا اليوم نشهد معكم حفل تخريج كوكبة من أبناء الوطن الذين لبوا نداء الواجب والتحقوا بالدفعة الثالثة للخدمة الوطنية والتي تلقوا خلالها جميع التدريبات لتأهيلهم وفق منهاج تدريبي أدى إلى صقل المتدرب جسديا وعقليا ومعنويا مما ساهم في تحويل حياته المدنية الى حياة عسكرية مدركا بان كل قطرة عرق في الميدان توفر الدماء في المعركة.

وأضاف ان الخريجين أدركوا منذ التحاقهم بالمركز أنهم أمام تحد كبير وتحمل مشاق التدريب والانصياع للأوامر والتعليمات وبذلوا جهدا في ميدان الرجولة فهنيئاً لهم وللوطن بهذا الجيل المقدر للمسؤولية والدفاع عنه ..مناشدا الخريجين بان يحرصوا كل الحرص على طاعة الله ورسوله الكريم وطاعة أولي الأمر وان تكون الحياة العسكرية فخراً واعتزازاً لكم.

ثم أدى الخريجون قسم الولاء والهتاف بحياة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله.

وقام اللواء الركن طيار محمد آل علي بتوزيع الجوائز على المتفوقين وأوائل دورة الخدمة الوطنية التأسيسية «الدفعة الثالثة».

وفي ختام الاحتفال حرص الخريجون على التقاط الصور التذكارية مع راعي الحفل ومع ذويهم.

جاهزية

وشهد اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان نائب قائد القوات البحرية احتفال القيادة العامة للقوات المسلحة صباح أمس حفل التخريج الذي اقيم بمركز تدريب المنامة في عجمان.

وقدم الخريجون عروضا عسكرية أوضحت جاهزيتهم للدفاع عن تراب الوطن والذود عن حياضه بروح وطنية عالية، حيث قدم الخريجون استعراضات عسكرية لما تلقوه في ميادين التدريب عكست مهاراتهم ومستوى تأهيلهم في المشاة العسكرية وباقي التخصصات التي شملت العمليات القتالية والأمن الداخلي ورياضة الجوجيتسو وأوضحت ما تحلو به من روح معنوية عالية جسدت مقدار ما يحملونه من ولاء وانتماء وحب لخدمة هذا الوطن والذود عنه والتضحية من أجله.

وأشار قائد مركز تدريب المنامة إلى أن الخريجين تلقوا خلال فترة الدورة جميع التدريبات والتمارين العملية التي أدت إلى صقلهم وتهيئتهم جسديا وعقليا ومعنويا وساهمت في تحويل حياتهم المدنية إلى الحياة العسكرية مثبتين بكل فخر واعتزاز قدراتهم على تحمل مشاق التدريب.

وفي ختام الاحتفال قام اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان بتوزيع الجوائز على اوائل الدورة.

خدمة الوطن بفخر واعتزاز

عبر أولياء أمور عن سعادتهم لالتحاق أبنائهم بدورة الخدمة الوطنية والتخريج منها، وقال ولي الأمر خليل إبراهيم الحمادي انه سعيد بتخريج ابنه ليخدم الوطن والدفاع عنه بالغالي والنفيس ..وهذا شرف للجميع.

ومن جانبه شكر ولي الامر مدحت سالم الحبسي الله ثم أولياء أمورنا لمنحهم هذا الشرف معربا عن فخره باداء هذا الواجب الوطني سائلا الله ان يحفظ قادتنا ودولتنا الفتية. وعبر سالم حمد المري عن سعادته البالغة بحضوره حفل تخريج كوكبة من أبناء الوطن كجند أوفياء في ميدان الرجولة والأبطال.

أحمد بن طحنون: نفخر بجميع المجندين

رفع اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأعرب عن عميق فخره واعتزازه بكافة المجندين من خريجي الخدمة الوطنية الذين أنهوا مرحلة تدريبهم الأساسي. وأضاف رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أن شباب الوطن كانوا ولايزالون يثبتون أنهم على قدر الثقة الغالية التي منحتهم إياها قيادتهم الرشيدة وبأن تلبيتهم لنداء الواجب الوطني وتحملهم المسؤولية في الامتثال له وتطبيقه لهي من أكبر الأدلة على صادق شعورهم الوطني وحقيقة ولائهم للوطن وقيادته.

أمانة كبيرة

ولفت إلى أن الجميع سواء مجندين أو مدربين قد أتقنوا أدوارهم بما يتناسب وهذه الأمانة الكبيرة التي يتحمل أداءها الجميع دون استثناء وأن التغييرات التي لمسها الجميع في هذا الأداء لابد أن تنعكس آثارها ايجاباً على مختلف مسارات حياتهم اليومية والمستقبلية وما هذه التغيرات إلا إحدى ثمار الخدمة الوطنية التي تسعى القيادة الرشيدة إلى تحقيقها في أبنائها ليكونوا على قدر المنتظر منهم لوطنهم وأنفسهم. تجدر الإشارة إلى أن الدفعة الرابعة من خريجي الثانوية العامة ستبدأ مرحلتها المقبلة في نهاية شهر اغسطس من العام الجاري وتتهيأ الخدمة الوطنية بكافة أجهزتها الإدارية والتدريبية لاستقبال الأفواج الجديدة من أبناء الوطن وحماة مستقبله.