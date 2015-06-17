لو حامل وهتصومى.. اعرفى أهم العلامات التى تستلزم إفطارك على الفور

صيام الحامل من العوامل التى فى بعض الأحيان تمثل مخاطر صحية على صحتها وعلى صحة الجنين، والتى تتطلب اتباع تعليمات ونصائح معينة لتجنب هذه المخاطر .

حول ذلك يقول الدكتور عمرو حسن استشارى النساء والتوليد بقصر العينى، إن كثيرا من النساء الحوامل تفضلن صيام شهر رمضان حسب حالتها وحسب شهر الحمل المناسب للصيام، إلا أنه لا يجب عدم الاكتفاء بتصريح الطبيب لها بالصيام.

ويستكمل د. عمرو قائلا "هناك بعض الأعراض والعلامات التحذيرية التى تستوجب إفطار الحامل على الفور حتى لو تبقى وقت قليل على موعد الإفطار وأهمها ":>1)الشعور بالصداع .>2) الشعور بالزغللة بالعين .>3) الشعور بالدوار أو الدوخة نظرا لأن كل هذه الأعراض تعطى مؤشرا لانخفاض مستوى السكر أو الضغط الدم والتى تستلزم على الحامل الإفطار على الفور لتجنب تعرضها لمخاطر صحية .

لذلك ينصح د. عمرو قائلا "يجب على الحامل عدم اعتبار تصريح الطبيب لها بالصيام خلال الحمل قاعدة ثابتة وتصريح على بياضة أن تنوى الصيام كل يوم حسب حالتها الصحية.