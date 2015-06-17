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لو عندك صداع باستمرار وفقدان للشهية.. حدد مشكلتك النفسية

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لو عندك صداع باستمرار وفقدان للشهية.. حدد مشكلتك النفسية لو عندك صداع باستمرار وفقدان للشهية.. حدد مشكلتك النفسية
يعانى الكثيرون من بعض الأعراض التى تتشابه مع أمراض عضوية، لكنها تكون دليلا على الإصابة بمشكلة نفسية، لذلك يجب التركيز فى هذه الأعراض واستشارة الطبيب المختص.

وحول هذا يقول الدكتور محمد عادل الحديدى أستاذ الطب النفسى جامعة المنصورة، إن هناك بعض الأعراض الجسمانية التى تعد دليلا على الإصابة بمرض نفسى، كالصداع المستمر والآم الظهر والمفاصل وفقدان الشهية وعسر الهضم وآلام المعدة كالقىء بشكل مستمر وزيادة ضربات القلب ووجود مشاكل فى النوم كالأرق والتوتر والإرهاق والإغماء.

ويتابع أنه من العلامات التى تدل على الحالة النفسية السيئة إفراز الكثير من العرق باليدين، وارتفاع ضغط الدم، لافتا إلى أن هذه الأعراض نتيجة للقلق والتفكير المستمر الناتج عن الحالة النفسية السيئة وإفراز هرمونات الغضب التى لها تأثير سلبى على الصحة.

لذا يوصى أستاذ الطب النفسى عند ظهور هذه العلامات مع وجود حالة نفسية سيئة، فمن الأفضل علاج المشكلة النفسية، وذلك من خلال جلسات نفسية أو بعض العلاجات المهدئة للحالة النفسية، باستشارة الطبيب موضحا أنه لا تختفى هذه الأعراض إلا بزوال السبب.

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مصر 365