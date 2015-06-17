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إطلاق نيران تحذيرية بكثافة فى العريش وانطلاق حملات أمنية بالشيخ زويد ورفح

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إطلاق نيران تحذيرية بكثافة فى العريش وانطلاق حملات أمنية بالشيخ زويد ورفح إطلاق نيران تحذيرية بكثافة فى العريش وانطلاق حملات أمنية بالشيخ زويد ورفح
أطلقت قوات أمن شمال سيناء نيران تحذيرية بكثافة من كل ارتكازاتها الأمنية وأغلقت القوات مداخل مدينة العريش من المناطق الجنوبية والغربية والشرقية وتجوب دوريات مختلف أنحاء الشوارع عقب حادث تفجير مدرعة فجر اليوم.

وقال مصدر أمنى أن حملات لقوات مكافحة الإرهاب وتقوم بتمشيط مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح وأغلقت القوات الطرق بمناطق العمليات فى سماء المنطقة.

ومن المقرر أن ينتقل فريق من نيابة شمال سيناء إلى موقع التفجير بعد قليل لمناظرة الموقع وسؤال شهود العيان.
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