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المصريين الأحرار بسوهاج: أحكام قضايا التخابر واقتحام السجون للإخوان عادلة

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المصريين الأحرار بسوهاج: أحكام قضايا التخابر واقتحام السجون للإخوان عادلة المصريين الأحرار بسوهاج: أحكام قضايا التخابر واقتحام السجون للإخوان عادلة
قال أحمد العنانى عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار إن أحكام المؤبد والإعدام لجماعة الإخوان فى قضايا التخابر واقتحام السجون جاءت عادلة، نظرا لعلاقة قيادات الإخوان بحركتى حماس وحزب الله، وما حدث من اقتحام للسجون بالتعاون معهم، مشيرا إلى أن أعضاء الجماعة كان هدفهم الوصول للحكم بأى شكل فتخابروا مع تلك الجهات الأجنبية مفضلين مصالحهم على أمن وأمان وشعبها.

وأضاف العنانى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه يطالب الجهات الأمنية بتوخى الحذر وفرض سيطرتها تحسبا لحدوث عمليات إرهابية من أنصار الجماعة.

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