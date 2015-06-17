موريتانيا: الحكم بالسجن على 3 أشخاص بتهمة الانتماء لـ"داعش"

قضت محكمة موريتانية مساء الثلاثاء بسجن ثلاثة شبان موريتانيين لمدد تراوحت بين خمس إلى عشر سنوات لإدانتهم بالانتماء لتنظيم "داعش".

وقضت المحكمة بسجن المتهم الرئيسى، زعيم ما يعرف بـ"خلية داعش" ،عشر سنوات وبالسجن سبع وخمس للمتهمين الآخرين.

وعرض الادعاء خلال الجلسة شريطا يتضمن صور المتهمين وهم يعلنون البيعة لقائد التنظيم أبو بكر البغدادى. ودفع المتهمون الثلاثة ببرائتهم من التهم المنسوبة إليهم.

وكانت السلطات قد اعتقلت المتهمين الثلاثة خلال مظاهرة مطالبة بإعدام كاتب مقال يسىء إلى النبى محمد رفعوا خلالها أعلام داعش ورددوا شعاراتها.

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