"الدمغة والموازين": مصادرة 4 كيلو ذهب مغشوش بشبرا والجمالية

أكد العميد محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموازين، بوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على محلات الذهب، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، إضافة إلى التفتيش بشكل مستمر على الأسواق، للتأكد من عدم تلاعب البعض بالمنتجات، موضحًا أنه تمت مصادرة 4 كيلو ذهب، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية بشبرا والجمالية والزقازيق.

وأضاف محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموازين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهات بشأن تكليف العاملين بالمصلحة لشن حملات مستمرة على الأسواق، للتأكد من جودة المنتجات، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة، لافتًا إلى أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية بشأن متابعة ما يعرض من منتجات الذهب والفضة فى الأسواق.

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