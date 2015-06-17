مرسى وقيادات الإخوان يقضون ليلتهم بـ"البدلة الحمراء" داخل السجن

يقضى محمد مرسى الرئيس الأسبق ومحمد خيرت عبد اللطيف الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، والقيادى الإخوانى الدكتور محمد محمد إبراهيم البلتاجى، وأحمد عبد العاطى وآخرون أول ليلة بالبدلة الحمراء بعد الحكم عليهم بالإعدام فى قضيتى الهروب من وادى النطرون والتخابر.

وكشفت مصادر أمنية، أن قطاع السجون ألزم المتهمين ارتداء زى السجن، حيث إنه يتعين على المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالإعدام أن يرتدوا الملابس الحمراء وفقا للوائح المنظمة للسجون.

ويعد مرسى أول رئيس مصرى يرتدى البدلة الحمراء بعد حكمه للبلاد على مدار 12 شهرا، كما يشاركه فى ارتداء البدلة الحمراء عدداً من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء مكتب الإرشاد.

- اليوم السابع: "إعدام مكتب الإرشاد"