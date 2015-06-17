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محمد منير يفتتح موسمه الجديد بأغنيتى"ربى إنك تعلم" و"فات الكتير يا بلدنا"

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محمد منير يفتتح موسمه الجديد بأغنيتى"ربى إنك تعلم" و"فات الكتير يا بلدنا" محمد منير يفتتح موسمه الجديد بأغنيتى"ربى إنك تعلم" و"فات الكتير يا بلدنا"
يفتتح الفنان الكبير محمد منير، موسمه الغنائى لهذا العام بأغنية "ربى إنك تعلم" من ألحان محمد رحيم، وهى من الأدعية المأثورة، ومن المقرر بثها عبر الفضائيات ومنافذ الموسيقى غدا الخميس، بمناسبة بداية شهر رمضان الكريم.

يأتى ذلك فى إطار إعداد "الملك" لألبومه الجديد الذى لم يحدد اسمه بعد، ومن المقرر أن يطرح الألبوم فى وقت لاحق من العام الجارى.

وكان منير قد طرح من قبل ألبوما غنائيا من التراث الصوفى "مدد يا رسول الله"، كما قدم أغانى دينية خصصت لشهر رمضان الكريم.

ويعد "الكينج" الآن أيضاً للملحمة الوطنية "فات الكتير يا بلدنا" من ألحان وكلمات الكابتن "غزالى"، أحد أبناء المقاومة الشعبية بمدن القناة أثناء حرب الاستنزاف.

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