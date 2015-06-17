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حبس مسجل خطر لاتهامه بحيازة أسلحة وذخيرة بفيلته بأبو النمرس

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حبس مسجل خطر لاتهامه بحيازة أسلحة وذخيرة بفيلته بأبو النمرس حبس مسجل خطر لاتهامه بحيازة أسلحة وذخيرة بفيلته بأبو النمرس
أمرت نيابة مركز الجيزة بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة، بالإضافة إلى سيارتين مسروقتين ومبلغ نصف مليون جنيه.

كشفت التحقيقات، أن المتهم تخصص فى ارتكاب جرائم السطو المسلح على المواطنين وسرقة السيارات والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، حيث تم القبض عليه داخل فيلته بمنطقة أبو النمرس.

وردت معلومات للنقيب محمود عبد المولى معاون مباحث قسم شرطة أبو النمرس، تفيد باتجار "أيمن.ب.ا" وشهرته "موزة" بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، بالإضافة إلى استعانته بآخرين وشن هجمات مسلحة على المواطنين للاستيلاء على متعلقاتهم وسياراتهم.

وقد توصلت التحريات التى أجراها إلى أن المتهم يتخذ من فيلا بمنطقة أبو النمرس وكرا لاستقبال عملائه وإخفاء المسروقات، وبالحصول على إذن من النيابة العامة تمكن من القبض على المتهم وبحوزته بندقيتين آليتين وطبنجة و4 خزن بالاضافة إلى 130 طلقة و17 طلقة خرطوش ومبلغ نصف مليون جنيه، و6 أقنعة يرتديها أثناء ارتكابه جرائم السطو المسلح، كما تم ضبط سيارتين تبين أنهما مبلغ بسرقتهما من دائرة قسمى شرطة الهرم ومدينة نصر.

واعترف المتهم أمام اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه يتزعم تشكيلاً عصابيًا للسطو المسلح على قائدى السيارات، بالإضافة إلى اتجاره بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، كما اعترف المتهم أن المبلغ المضبوط بحوزته من حصيلة السرقات التى قام بها وبيعه المواد المخدرة.

وتوصلت التحريات، إلى أن المتهم يشاركه فى نشاطه الإجرامى عاطل يدعى "أحمد.ش" محبوس على ذمة إحدى القضايا بقسم شرطة الهرم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

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