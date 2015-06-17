ترقية الوتيد للثالثة عشرة بوزارة الاتصالات

صدر قرار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات د. محمد بن إبراهيم السويل بترقية الأستاذ فهد بن إبراهيم الوتيد إلى المرتبة الثالثة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبهذه المناسبة قدم الأستاذ الوتيد خالص شكره وتقديره لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيراً إلى ان هذه الترقية وسام شرف يعتز به وحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن راجين من الله ان نكون عند حسن الظن وعلى قدر المسؤولية.

يذكر أن الزميل الوتيد تم حصوله على العديد من الدورات الداخلية والخارجية، كما يتمتع بخبرات واسعة في مجال عمله بالوزارة.