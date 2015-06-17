أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الحكومة البريطانية ترحب بالمساعدات السعودية للشعب اليمني

Google+ Print
الحكومة البريطانية ترحب بالمساعدات السعودية للشعب اليمني الحكومة البريطانية ترحب بالمساعدات السعودية للشعب اليمني
024345960002.jpg

مارك لوكوك

الرياض - فهد الموركي

    قال المسؤول الإداري الدائم بوزارة التنمية الدولية في البريطانية مارك لوكوك، إن الحكومة البريطانية ترحب بشكل كبير بالمساعدات المقدمة من حكومة المملكة للشعب اليمني، والتي وصلت لأكثر من 270 مليون دولار، مبيناً أنه قام بزيارة مركز الملك سلمان لإغاثة الشعب اليمني وعدد من المسوولين في وزارة الخارجية وصندوق التنمية السعودي والمسؤولين في الحكومة اليمنية في المنفى وشملت المباحثات مجال التعاون الدولي والإغاثة في اليمن؛ وأضاف لوكوك، في الموتمر الصحافي الذي عقد في مقر السفارة البريطانية بالرياض، أن الحكومة البريطانية خصصت عام 2014 مئة مليون دولار لمساعدة الشعب اليمني، ونسعى لتخصيص مبالغ إضافية، مشيراً إلى أن ما نعاني منه حالياً هو كيفية وصول المواد الإغاثية من الموانئ إلى المحتاجين لها جراء نقص الوقود في أغلبية الأراضي اليمنية.

وفي سؤال ل"الرياض" حول طريقة توزيع المساعدات الإنسانية، قال لوكوك "نحن نتعاون مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية داخل اليمن في تقديم المساعدات الإنسانية بغض النظر عن من يسيطر على المناطق سواء من جانب حكومة هادي أو من الجانب الحوثي"، ونحن نعمل بأسلوب محايد في تقديم المساعدات الإنسانية، وأكد على أن الحكومة البريطانية تتعاون مع حكومة المملكة والحكومة اليمنية في المنفى لتذليل الصعوبات في وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، مضيفاً أن الحكومة البريطانية تدعم جهود الإغاثة بجانب جهود الأمم المتحدة وتسعى لتقليل معاناة الشعب اليمني بشكل كبير؛ وأوضح لوكوك أن أداء المنظمات الدولية لتقديم المساعدات في اليمن شهد تحسنا، وما نعاني منه حالياً هو تدخل القوات التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح ضد الحكومة الشريعة في اليمن وهي جزء من المشكلة. وأشار إلى أن الحكومة البريطانية تدعم المباحثات الجارية حاليا في جنيف ووقف إطلاق النار الإنساني، وتشجع كل الدول والمنظمات الإغاثية لتقديم مساعداتها للشعب اليمني، مؤكداً أن الأزمة اليمنية لا يمكن حلها إلا بالطرق السلمية لمنع تفاقم الأوضاع الإنسانية.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+ src +'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»