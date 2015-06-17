الحكومة البريطانية ترحب بالمساعدات السعودية للشعب اليمني

الرياض - فهد الموركي

قال المسؤول الإداري الدائم بوزارة التنمية الدولية في الحكومة البريطانية مارك لوكوك، إن الحكومة البريطانية ترحب بشكل كبير بالمساعدات المقدمة من حكومة المملكة للشعب اليمني، والتي وصلت لأكثر من 270 مليون دولار، مبيناً أنه قام بزيارة مركز الملك سلمان لإغاثة الشعب اليمني وعدد من المسوولين في وزارة الخارجية وصندوق التنمية السعودي والمسؤولين في الحكومة اليمنية في المنفى وشملت المباحثات مجال التعاون الدولي والإغاثة في اليمن؛ وأضاف لوكوك، في الموتمر الصحافي الذي عقد في مقر السفارة البريطانية بالرياض، أن الحكومة البريطانية خصصت عام 2014 مئة مليون دولار لمساعدة الشعب اليمني، ونسعى لتخصيص مبالغ إضافية، مشيراً إلى أن ما نعاني منه حالياً هو كيفية وصول المواد الإغاثية من الموانئ إلى المحتاجين لها جراء نقص الوقود في أغلبية الأراضي اليمنية.

وفي سؤال ل"الرياض" حول طريقة توزيع المساعدات الإنسانية، قال لوكوك "نحن نتعاون مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية داخل اليمن في تقديم المساعدات الإنسانية بغض النظر عن من يسيطر على المناطق سواء من جانب حكومة هادي أو من الجانب الحوثي"، ونحن نعمل بأسلوب محايد في تقديم المساعدات الإنسانية، وأكد على أن الحكومة البريطانية تتعاون مع حكومة المملكة والحكومة اليمنية في المنفى لتذليل الصعوبات في وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، مضيفاً أن الحكومة البريطانية تدعم جهود الإغاثة بجانب جهود الأمم المتحدة وتسعى لتقليل معاناة الشعب اليمني بشكل كبير؛ وأوضح لوكوك أن أداء المنظمات الدولية لتقديم المساعدات في اليمن شهد تحسنا، وما نعاني منه حالياً هو تدخل القوات التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح ضد الحكومة الشريعة في اليمن وهي جزء من المشكلة. وأشار إلى أن الحكومة البريطانية تدعم المباحثات الجارية حاليا في جنيف ووقف إطلاق النار الإنساني، وتشجع كل الدول والمنظمات الإغاثية لتقديم مساعداتها للشعب اليمني، مؤكداً أن الأزمة اليمنية لا يمكن حلها إلا بالطرق السلمية لمنع تفاقم الأوضاع الإنسانية.