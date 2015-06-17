الرئيس الباكستاني يؤدي مناسك العمرة

مكة المكرمة - واس

أدى فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية أول من أمس مناسك العمرة.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد محمد وصل الأحمدي.