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«خيركم» تقدم لمساجد جدة 80 إماماً للتراويح

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«خيركم» تقدم لمساجد جدة 80 إماماً للتراويح «خيركم» تقدم لمساجد جدة 80 إماماً للتراويح

    أوضح م. عبدالعزيز حنفي رئيس جمعية خيركم بمحافظة جدة أن 80 طالباً من طلاب حلقات القرآن سيتم توزيعهم على مساجد محافظة جدة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال م. حنفي: "يأتي ذلك في إطار برنامج (محاريب رمضانية) الذي تنفذه إدارة البرامج النوعية بخيركم، ويهدف إلى سد حاجة المساجد بالكفاءات من الأئمة المؤهلين لصلاة التراويح في الشهر الفضيل، بالتعاون مع إدارة المساجد والأوقاف بجدة".

وأشار إلى أن البرنامج يعمل على نشر القرآن الكريم بأصوات وتلاوات عذبة، وربط فئات المجتمع بالقرآن الكريم، والاستفادة من الأصوات الحسنة في تحفيز وترغيب الناس لصلاة التراويح، ومن ثمراته إبراز كوادر وأصوات جديدة من طلاب الجمعية، وتم إعداد الأئمة وتأهيلهم بدروات في التجويد والإمامة وأحكام الصلاة.

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