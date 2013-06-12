تمثيل مباني جامعة كفر الشيخ بشكل ثلاثي الأبعاد في بيئة جوجل إيرث

قرر مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور ماجد القمري رئيس الجامعة البدء في إجراءات تمثيل مباني حرم الجامعة والمدن الجامعية بشكل ثلاثي الأبعاد في بيئة ( جوجل إيرثGoogle Earth )هذا التمثيل سوف يتم وضعه فى موقع جوجل إيرث لكي يطلع عليه مستخدمى البرنامج في العالم.

كما شجع أعضاء هيئة التدريس على تفعيل الإتفاقيات العلمية مع الجامعات و مناقشة تفعيل التعاون العلمي والثقافي مع الجامعات الليبية ونشيط مركز اللغة العربية لغير الناطقين والإلتزام بتصحيح الإمتحانات فور الإنتهاء منها ومتابعة أعمال الكنترول من خلال السادة العمداء والوكلاء وسرعة تصحيح أوراق الإجابة ودقة الرصد والمراجعات لتقليل الأخطاء وسرعة إعلان النتائح وتحفيز شباب الباحثين من المعيدين والمدرسين المساعدين على التقدم للمنح المقدمة من الجهات المانحة المختلفة.