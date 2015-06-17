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العبداللطيف إلى المرتبة الثانية عشرة

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العبداللطيف إلى المرتبة الثانية عشرة العبداللطيف إلى المرتبة الثانية عشرة
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عبدالطيف آل العبداللطيف

الخرج - عبدالرحمن المقرن

    صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية د. عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ بترقية عبداللطيف بن عبدالله العبداللطيف وكيل رئيس بلدية محافظة الخرج للخدمات المساعدة للمرتبة الثانية عشرة.. وعبر العبد اللطيف عن شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية على هذه الثقة مؤكدا على أنها ستكون حافزا لي لبذل المزيد من الجهد والعطاء، كما شكر أمين منطقة الرياض ووكيل الأمين لشؤون بلديات منطقة الرياض ومساعد الوكيل ورئيس بلدية الخرج على هذه الثقة.

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