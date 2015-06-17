إعادة التيار الكهربائي لمحافظة « رفحاء » على مراحل

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أنه تم بدء إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين في محافظة رفحاء، بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاث ساعات، مشيرة الى انه سيتم الإعادة على مراحل.

وقد قدمت السعودية للكهرباء اعتذارها لمشتركيها في محافظة رفحاء عن انقطاع الخدمة الكهربائية امس الثلاثاء والذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات، وقالت ان مهندسي وفنيي الشركة يبذلون قصارى جهدهم لإعادة الخدمة لجميع مشتركينا الأعزاء.

وقد أربك هذا الانقطاع المفاجئ للكهرباء مستشفى رفحاء المركزي الذي اضطر إلى الاعتماد على المولدات الذاتية التي تغطي بعض الأقسام المهمة بالمستشفى، فيما توقف العمل في بعض العيادات الخارجية بسبب انقطاع الكهرباء، كما تسبب الانقطاع ايضا في توقف عدد من محطات الوقود وتعطل العديد من المسافرين على الخط الدولي وتوقف الصرافات البنكية عن العمل.

وقد تذمر العديد من الاهالي بسبب انقطاع الكهرباء المفاجئ وخاصة من لديهم مرضى يستخدمون الاجهزة الطبية عن طريق الكهرباء مثل الاكسجين كمصابي الربو. وطالب عدد من المواطنين بوجود حلول جذرية وسريعة لمثل هذه الانقطاعات المفاجئة والمربكة للجميع.