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المدينة المنورة تعزيز المواقف بالقوى البشرية والآلية

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المدينة المنورة تعزيز المواقف بالقوى البشرية والآلية المدينة المنورة تعزيز المواقف بالقوى البشرية والآلية

    أكملت شرطة منطقة المدينة المنورة استعداداتها البشرية والآلية لشهر رمضان المبارك وعززت من تواجدها الأمني في مواقف المسجد النبوي الشريف.

وأوضح اللواء عبدالهادي الشهراني مدير شرطة المنطقة، أن هذا الدعم يهدف إلى توفير الأمن للسيارات وتسهيل الحركة المرورية داخل المواقف ومنع الوقوف العشوائي وعند نقاط الفرز والدخول والخروج، إضافة إلى تعزيز الكاميرات في مركز مواقف الأمن والتي تعمل على مدار الساعة بكوادر مدربة تهدف إلى مراقبة وتسجيل كل ما يدور داخل المواقف، لافتاً إلى أن مركز أمن المواقف دعم بالعدد المناسب من رجال الأمن، إضافة إلى القوة الموجودة مسبقا، وذلك من خلال نشرهم داخل المواقف في التقاطعات ونقاط الفرز وأمام نقاط الدخول والخروج لتفادي أي زحام أو ارتداد للسيارات داخل وخارج المواقف.

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