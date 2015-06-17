تفعيل الربط الإلكترونى بين نقابة المهندسين بالوادى الجديد والنقابة العامة

قال المهندس عادل ربوح، نقيب المهندسين بالوادى الجديد: إن النقابة قد بدأت فى تشغيل خدمة الربط الإلكترونى بالمحافظة، وذلك للتيسير على المهندسين من عناء السفر حيث تم تفعيل الربط الإلكترونى بين النقابة الفرعية بالـــوادى الجديد والنقابـة العامة بالقاهرة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة ميكنة الخدمات النقابية، وهو ما يتيح استخراج كارنية العضوية فى الحال وسداد الاشتراك للخدمات النقابية من أى نقابة فرعية.

وأضاف ربوح أن شعبة الهندسة المدنية على مستوى النقابة العامة والنقابات الفرعية تجرى استقصاء رأى بشأن تطوير المهنة، والذى يهدف إلى تحديد مناطق الضعف فى الممارسة المهنية وكذلك سبل التطوير عبر الموقع الإليكترونى للنقابة، والذى يستمر حتى نهاية شهر يونيو الجارى على أن يتم إعلان نتائج الاستقصاء خلال أسبوعين من تاريخ الانتهاء من إجرائه.