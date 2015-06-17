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وزير الشباب يزور الإسماعيلية لافتتاح عدد من المشروعات الرياضية

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وزير الشباب يزور الإسماعيلية لافتتاح عدد من المشروعات الرياضية وزير الشباب يزور الإسماعيلية لافتتاح عدد من المشروعات الرياضية
أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنه من المنتظر أن يزور المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الأربعاء محافظة الإسماعيلية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات والمنشآت الرياضية.

ومن المقرر أن يصل وزير الشباب والرياضة إلى مقر ديوان عام المحافظة بالشيخ زايد فى تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم.

ويتضمن برنامج الزيارة افتتاح ملاعب خماسية بالصالة المغطاة بالشيخ زايد وافتتاح المرحلة الأولى من الملاعب بفرع النادى الإسماعيلى الاجتماعى الجديد بمنطقة أرض النخيل وتفقد بيت الشباب الدولى وافتتاح ملعب خماسى بمركز شباب الشهداء وافتتاح الملعب القانونى المطور بالمدرسة العسكرية.

كما يتضمن برنامج زيارة الوزير للإسماعيلية زيارة جامعة قناة السويس وحضور مراسم إجراء قرعة منافسات اسبوع الجامعات المصرية العاشر واستعراض استعدادات الجامعة لاستقبال هذه المناسبة، وذلك فى حضور وزير الدولة للتعليم العالى، وتختتم الزيارة بعقد مؤتمر صحفى موسع بمقر جامعة قناة السويس.

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