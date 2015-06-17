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مرور 566 مسافرا فلسطينيا فى اليوم الرابع لتشغيل معبر رفح

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مرور 566 مسافرا فلسطينيا فى اليوم الرابع لتشغيل معبر رفح مرور 566 مسافرا فلسطينيا فى اليوم الرابع لتشغيل معبر رفح
يتواصل اليوم الأربعاء، تشغيل معبر رفح بين وقطاع غزة لليوم الخامس على التوالى، وأعلن مصدر أمنى أن المعبر شهد فى اليوم الرابع مرور 566 فردا بين مصر وقطاع غزة، حيث وصل الى البلاد من قطاع غزة 528 فردا، فيما غادر البلاد الى قطاع غزة 38 شخصا.

وتم ادخال عدد 22 شاحنة من مواد البناء الى قطاع غزة من المعونة القطرية لاعادة اعمار غزة، وذلك طبقا للتنسيق مع الجانب المصرى على توفير مواد البناء وادخالها الى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البرى، منها عدد 17 شاحنة أسمنت تقل 1200 طنا و 5 شاحنات من الزلط تقل 250 مترا مكعبا.

يذكر أنه تم افتتاح ميناء رفح البرى استثنائيا يوم السبت الماضى، حيث وافقت السلطات المصرية على إعادة افتتاحه ولمدة 3 أيام من الجانبين لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين ولإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ثم تقرر مد افتتاحه لمده يومين آخرين، ثم الى يوم الجمعة المقبل، وذلك تيسيرا على الأخوة الفلسطينيين مع قدوم شهر رمضان المبارك.

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مصر 365

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