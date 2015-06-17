غذاؤك وفقاً لأشهر حملك

مرحلة الحمل هي الوقت المثالي؛ كي تباشري الاعتناء بصحتك الجسدية والنفسية، وسوف تتضاعف فرصتك في الحصول على حمل خالٍ من المشاكل وطفل يتمتع بصحة جيدة من خلال الاهتمام الجيد بصحتك وصحة جنينك

تخبرنا الدكتورة منال محمد إسماعيل، عضوة الجمعية الأوروبية للتغذية العلاجية والسمنة والنحافة. عما يناسب الحامل من غذاء في كل مرحلة.

أول ثلاثة أشهر: حيث لايزال الحمل بداخل عظام الحوض، احرصي على أن تتضمن وجبات طعامك اليومية بعض الخضروات والفواكه، وبعض الكربوهيدرات «الحبوب الكاملة هي المفضلة»، بالإضافة إلى شيء من البروتينات الموجودة في الأسماك واللحوم والبيض والمكسرات والحليب ومشتقاته، فهي فترة البناء الأساسية للطفل.

الفترة الثانية «الأشهر الثلاثة التالية»: اهتمي باللبن والبيض ومصادر الكالسيوم بصفة خاصة وفيتامين (د)، فتلك هي فترة تكوُّن العظام والعضلات، لذا فإن تناول البروتينات الحيوانية كاللحم الأحمر والبيض في هذه المرحلة مهم جداً، ومن الضروري أن تعرف الأم أن الجسم لا يمتص الحديد بسهولة من المصادر الأخرى -غير اللحوم الحمراء- كما هو الحال مع اللحوم البيضاء.

المرحلة الثالثة «آخر 3 أشهر من الحمل»: يفضل الاعتماد على الألبان والخضراوات والألياف والبعد عن المواد النشوية كالمعكرونة والبطاطا والأرز؛ لأنها تزيد الوزن بشكل كبير، وتؤدي بدورها إلى مخاطر حدوث تسمم الحمل، أو تزايد الزلال خلال هذه الفترة.