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للحوامل.. نزول بعض الدماء أمر طبيعى لو كان حملك "غزلانى"

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للحوامل.. نزول بعض الدماء أمر طبيعى لو كان حملك "غزلانى" للحوامل.. نزول بعض الدماء أمر طبيعى لو كان حملك "غزلانى"
نزول بعض الدماء على الحامل يصيبها بالقلق وقد لا تعرف المرأة أن هناك ما يسمى بالحمل الغزلانى وهو أحد أنواع الحمل نادرة الحدوث، وقلما ما تتعرض النساء الحوامل له، ويكون من علاماته نزول بعض الدماء على المرأة الحامل .
>حول ذلك يقول الدكتور علاء الشناوى استشارى النساء والتوليد بمستشفى الجلاء، إن الحمل الغزلانى هو تعرض بعض النساء الحوامل لنزول أثر أو علامات الدورة الشهرية فى أول ثلاثة شهور من الحمل بميعاد حدوث الدورة الشهرية .

ويستكمل د. الشناوى قائلا "يجب على النساء الحوامل عدم القلق عند نزول بعض آثار الدم الدورة الشهرية على السيدة الحامل، نظرا لأن ذلك أمر طبيعى ولا يمثل خطورة على الحمل سواء على الأم أو الجنين، كما أنه أمر نادر الحدوث للنساء".

ويتابع د. الشناوى قائلا "يجب فى هذه الحالة الذهاب لطبيب على الفور لإجراء أشعة تليفزيونية وللاطمنئان على صحة الجنين وفى حالة وجود الألم أسفل منطقة البطن يتم وصف بعض الأدوية مثبطات الحمل مع التزام الحامل بالراحة وعدم القيام بذل مجهود مضاعف فى القيام بالمهام اليومية .

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