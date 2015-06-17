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الحكم على زعيم المعارضة فى البحرين بالسجن 4 سنوات

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الحكم على زعيم المعارضة فى البحرين بالسجن 4 سنوات الحكم على زعيم المعارضة فى البحرين بالسجن 4 سنوات
قضت محكمة بحرينية أمس الثلاثاء بسجن زعيم المعارضة على سلمان أربع سنوات لاتهامات بالتحريض على الاضطرابات وقالت جمعية الوفاق الوطنى الإسلامية المعارضة إن الحكم قد يفجر المزيد من الاحتجاجات فى المملكة.

وسلمان هو أبرز شخصية فى المعارضة الشيعية يحكم عليها بالسجن منذ المظاهرات المناهضة للحكومة عام 2011 فى ذروة الفترة التى أطلق عليها "الربيع العربى” فى المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن المحامى العام هارون الزيانى قوله إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكما يقضى بالحبس لمدة أربع سنوات بحق أمين عام إحدى الجمعيات السياسية.

وأدين سلمان الذى لم يذكر بالاسم فى البيان باتهامات "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين .. وإهانة هيئة نظامية."

وشهدت البحرين التى تستضيف الأسطول الخامس الأمريكى اضطرابات متفرقة منذ الاحتجاجات الحاشدة عام 2011 التى قادتها الأغلبية الشيعية للمطالبة بإصلاحات سياسية ودور أكبر فى .

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مصر 365

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