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القبض على 4 عاطلين تخصصوا فى سرقة أبراج المحمول بالجيزة

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القبض على 4 عاطلين تخصصوا فى سرقة أبراج المحمول بالجيزة القبض على 4 عاطلين تخصصوا فى سرقة أبراج المحمول بالجيزة
نجحت مباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى القبض على تشكيل عصابى مكون من 4 أفراد تخصصوا فى سرقة أبراج الاتصالات والاستيلاء على ما بها من معدات.

وردت معلومات لقسم شرطة أول أكتوبر بوجود عصابة لسرقة أبراج شركات المحمول، وعلى الفور تم إعداد حملة بإشراف العميد عبد الحميد أبو موسى وقامت بتوزيع عدد من الأكمنة، ونجحت فى القبض على المتهمين وهم "مدحت.س" 27 سنة و"حمادة.م" 25 سنة و"أحمد.م" 26 سنة و"محمود.س" 23 سنة عاطلون أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص، وعثر معهم على 15 بطارية توليد كهرباء و6 بارات نحاس، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة تلك المضبوطات من أبراج إحدى شركات المحمول من أجل بيعها وتحقيق ربح غير مشروع.

فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة لتولى التحقيق.

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مصر 365