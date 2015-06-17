سوزان نجم الدين...قارئة الفنجان

أوشكت الفنانة السورية سوزان نجم الدين على الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل "وش تاني" مع الممثل كريم عبد العزيز، وتجسد فيه شخصية قارئة فنجان تدعى "مها"، تربطها علاقات قوية بعالم رجال الأعمال.

مسلسل "وش تاني" عن قصة وإخراج وائل عبد الله، وسيناريو حوار وليد يوسف. ويشارك في بطولته: حسين فهمي، ومنة فضالي، ومحمد لطفي.

وعلى صعيد الدراما السورية، انتهت نجم الدين من تصوير مسلسل "امرأة من رماد" للمخرج نجدت أنزور، وتدور أحداث المسلسل حول جهاد (سوزان نجم الدين)، التي تملك معملاً يضمّ 250 موظفاً.

وخلال أحداث المسلسل، تمرّ "جهاد" بحالات نفسية وعصبية سيئة مع الموظفين، والأقارب، والأصدقاء، كما تدخل في قصص حب وتواجه خيانة غريبة من نوعها. والمسلسل يشارك في بطولته صباح الجزائرلي، وتيسير إدريس، وسعد مينا، وزهير عبد الكريم .

وكانت سوزان قد اعتذرت عن حضور مهرجان "وهران السينمائي" بسبب أزمة صحية تعرّضت لها، جرّاء إرهاق التصوير ما بين القاهرة ودمشق.

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