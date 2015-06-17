كليب جينيفر لوبيز يتخطى الـ11 مليون مشاهدة في أقلّ من أسبوع

يبدو أنّ كليب Back It Up للنجمة العالمية Jennifer Lopez سيحقق أرقاماً قياسيّة في نجاحه.

فبعد أقلّ من أسبوع على صدور الكليب الذي يجمعها بـPitbull و Prince Royce تخطى عدد مشاهدته الـ11 مليون مشاهدة.

وأكد عشاق الأغنية أنها ستكون واحدة من أفضل الأغنيات في عام 2015، كما توقع الكثيرون أن تتخطى مشاهدتها حاجز الـ100 مليون مشاهدة.

وظهرت النجمة البالغة من العمر 45 عاماً متألقة في كليب Back It Up، حيث شاركت بالغناء والرقص، وأثبتت أنها لا تزال النجمة الأكثر إغراءً، برغم محاولة الكثيرات منافستها.

يُذكر أنّ إحدى المجموعات التعليمية المعروفة في المغرب أقدّمت مؤخّراً، بعد حفل Jennifer Lopez، على رفع دعوى قضائية ضدّها بتهمة "تشويه شرف المرأة" في المغرب.