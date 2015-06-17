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عمل مشترك بين وليد توفيق والشاب خالد

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عمل مشترك بين وليد توفيق والشاب خالد عمل مشترك بين وليد توفيق والشاب خالد

الأربعاء 17-06-2015 00:31

شارك الفنان وليد توفيق في فعاليات مهرجان "وهران" الدولي للفيلم العربي، والتقى عدداً من النجوم الذين تربطهم به علاقة صداقة طويلة، كما كانت له محطة في تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، وهو الحدث الذي كرم الفنانة الراحلة وردة الجزائرية بحضور حشد من الفنانين.

وقد تخلل الرحلة إلى الجزائر لقاء بين توفيق ونجم الراي الجزائري الشاب خالد، الذي أعرب عن رغبته في تقديم عمل فني مشترك، ربما يرى النور خلال الأيام المقبلة.

 

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