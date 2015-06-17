أحدث إنتاجات شركة "روتانا" في متناول جمهور مجموعة "MBC"

في تعاونٍ موسيقي – فني متجدّد، بات عشاق المغنى والموسيقى قادرين على متابعة أحدث الإنتاجات الغنائية الصوتية والمصورة لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، عبر مجموعة MBC.

وللإعلان عن ثمرة التعاون، عُقد مؤتمر صحفي ضمّ كل من سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، ووسام بارنيت الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC، بالإضافة إلى زياد حمزة مدير عام المكتب الفني، والاذاعات وقناة "وناسة" في مجموعة MBC، وحمد ناصر المدير العام لإذاعات روتانا، وحضره حشد من أهل الصحافة والإعلام، وعدد من الضيوف والمدعوّين.

في هذا السياق، أكّد سالم الهندي، على أهمية هذا التعاون، وأضاف بأن هذه التعاونات بين المجموعات الإعلامية الكبيرة، توصل رسالة مهمة للجهات الآخرى باحترام الحقوق الخاصة بالملكية الفكرية.

وختم الهندي: "إن تعاون مجموعتان بحجم روتانا وMBC هو إثراء للساحة الفنية في الوطن العربي، متمنياً أن يسير البقية على نفس الخطى لتنظيم واحترام مسألة حقوق الملكية الفكرية للشركات والمؤلفين والملحنين والفنانين.

من جهته، قال زياد حمزة مدير عام المكتب الفني، والاذاعات وقناة "وناسة" لمجموعة MBC: "نحتفل اليوم بتجديد تعاوننا مع "روتانا" عبر توقيع عقد مدته 3 سنوات، ما يتيح لقناة "وناسة" وإذاعتَي "MBC FM" و"بانوراما FM" عرض وبثّ المحتوى الفني الذي تنتجه شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، وهو ما يضمن للفنانين المُنضَوين تحت مظلّة "روتانا" والمرتبطين بعقودٍ معها، إنتشاراً تلفزيونياً وإذاعياً أوسع جماهيرياً، في المملكة والخليج خصوصاً والعالم العربي عموماً".

وتابع حديثه بالقول: "كما يتيح هذا التعاون لجمهور الفن خيارات أوسع من حيث منصّات المُشاهَدة والاستماع بشقّيها التلفزيوني والإذاعي".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"