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دراسة هندية: لو بتعانى من جفاف العين بسبب الكمبيوتر خدلك قرصين أوميجا3

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دراسة هندية: لو بتعانى من جفاف العين بسبب الكمبيوتر خدلك قرصين أوميجا3 دراسة هندية: لو بتعانى من جفاف العين بسبب الكمبيوتر خدلك قرصين أوميجا3
كشفت دراسة هندية حديثة عن نتائج هامة بشأن أحد العلاجات الرائعة لجفاف العين الناجم عن العوامل المختلفة، وخاصة بسبب الإفراط فى استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر والحواسب اللوحية.

وأشارت الدراسة التى شملت 478 شخصاً مصابين بجفاف العين أن تناول كبسولتين يومياً من الحمض الدهنى الشهير "أوميجا-3" يساهم فى علاج جفاف العين ويعمل على ترطيبهما.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن الأوميجا-3 يساهم فى تقليل الالتهابات وتحسين الدورة الدموية، وهو ما ينجم عنه فى النهاية تحسين صحة العين، وزيادة إفراز الدموع.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Contact Lens & Anterior Eye"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس عشر من شهر يونيو الجارى.

ومن أبرز الأطعمة الغنية بالأوميجا-3: الأسماك الزيتية مثل السالمون والسردين والماكريل والرنجة، وعين الجمل والزيت الحار.

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