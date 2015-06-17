وزارة الدفاع العراقية: مقتل 42 إرهابيا من "داعش" بالأنبار

قتلت القوات العراقية المشتركة 42 إرهابيا من تنظيم داعش الثلاثاء فى محافظة الأنبار غربى العراق.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية ان القوات التابعة لقيادة عمليات بغداد من الجيش والشرطة والحشد الشعبى والعشائر قتلت 12 إرهابيا، وتدمير 15 مقرا للإرهابيين، وتدمير ست سيارات بينها مركبة "همر" مفخخة بقضاء الكرمة فى الأنبار.

ونفذت القوة الجوية العراقية خمس عشرة طلعة جوية استطلاعية ومسلحة فى قطاع الفلوجة غرب بغداد، وأسفرت عن مقتل 30 إرهابياً بالكرمة والفحيلات بالرمادى، كما نفذت غارة بقضاء الحويجه تم خلالها تدمير أحد مقرات داعش.

وأمنت قيادة عمليات صلاح الدين بالتنسيق مع الحكومة المحلية بمحافظة صلاح الدين نقل وعودة 100 عائلة نازحة إلى مناطق سكناها فى مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين بعد استتباب الأمن والخدمات فيها، بعد عودة 200 عائلة نازحة أمس كدفعة أولى.

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