رئيس حكومة تونس: الاحتجاجات الاجتماعية تخدم الإرهابيين

أكد رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد على ضرورة التهدئة الإجتماعية ووحدة الصف بين المواطنين، ومساندة الوحدات الأمنية والعسكرية، من أجل التصدى للإرهاب والمجموعات الإرهابية.

وقال الصيد فى تصريح اوردته قناة "العربية" الاخبارية أمس الثلاثاء، إن هذه الفترة صعبة وعلى المواطنين الإلتفاف حول القوات الأمنية والعسكرية لمساعدتها من خلال توفير المعلومات والإرشادات اللازمة حول تحركات الإرهابيين.

وأشار الصيد إلى أن موجة الإحتجاجات فى عدد من المناطق تهدر قوى الوحدات الأمنية وتشتت قواها مما يشجع المجموعات الإرهابية على الخروج من أوكارها وتنفيذ عملياتها الإرهابية.