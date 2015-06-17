طيران التحالف يجدد غاراته الجوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح بصنعاء

جدد طيران التحالف بقيادة السعودية ، أمس الثلاثاء، غاراته الجوية على مواقع تسيطر عليها جماعة أنصارالله الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق على صالح بالعاصمة صنعاء.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية، إن غارات عنيفة استهدفت معسكر السواد، و اللوية الصواريخ بجبل فج عطان.

وسمعت دوى انفجارات عنيفة، كما شوهدت أعمدة الدخان ترتفع من على تلك المواقع بحسب المصادر ذاتها، دون معرفة ما إن كانت هناك خسائر بشرية او مادية ام لا.

كما أوضحت المصادر، أن غارة جوية اخرى استهدفت منزل القيادى الحوثى اللواء فؤاد العماد الواقع بمنطقة فج عطان.

وتعتبر هذه المرة الثانية التى يستهدف بها طيران التحالف منزل اللواء العماد بعطان.

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