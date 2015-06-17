رفع استعدادات القطاعات الخدمية بالإسماعيلية قبل افتتاح القناة وقدوم رمضان

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه فى إطار الاستعدادات للاحتفال العالمى الكبير بافتتاح قناة السويس الجديدة، المقرر إقامته فى السادس من شهر أغسطس المقبل، والذى يحضره عدد كبير من الرؤساء والملوك وزعماء دول العالم، فإنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والأجهزة التنفيذية والخدمية على مستوى المحافظة بمختلف توابعها، وذلك استعدادًا لاستقبال هذا الحدث العالمى وظهور الإسماعيلية بالمظهر اللائق، الذى يليق بقيمة هذا الحدث، واسم مصر والإسماعيلية.

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لجلسة الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة، والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد، والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة ..

وأكد المحافظ، ضرورة متابعة كل الإجراءات التنفيذية بمختلف القطاعات الخدمية ورفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مديريات الخدمات والتأكيد على توفير كل السلع الغذائية والاستهلاكية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بجميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية وتكثيف الرقابة التموينية على جميع الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار و ضبط الأسعار، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، ووضع برنامج ثقافى وفنى على مدار الشهر الكريم يغطى جميع القطاعات بالمحافظة وتوابعها.

وطالب محافظ الإسماعيلية بتكثيف وتضافر الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية فى العمل بمنظومة النظافة العامة، وتكثيف حملات رفع وإزالة الإشغالات، بالإضافة إلى تفعيل خطة المحافظة فى تنفيذ أعمال كفاءة وتطوير الطرق والميادين والشوارع الرئيسية وصيانة جميع الشواطئ والأندية، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والنافورات وتجميل وصيانة جميع أعمدة الإنارة، مؤكدًا ضرورة تفعيل سبل التواصل مع المواطنين وحسن معاملتهم وتيسير وتبسيط إجراءات الخدمات الجماهيرية، مع الأخذ فى الاعتبار التركيز على المتابعة الميدانية من جميع المسئولين، والعمل على سرعة الإنجاز فى تلبية مطالب المواطنين.