"واتس آب اليوم السابع": طبيب بمستشفى فى سمنود: بنجمع عشان نجيب الدواء

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7"، أرسل أحد أطباء مستشفى قرية كفر حسان بمركز سمنود بمحافظة الغربية، رداً على تسجيل صوتى، يوضح مشاجرة بينه وبين أحد المواطنين، تم نشره على موقع اليوم السابع.

وقال الطبيب، إن المواطن الذى تشاجر معهم واتهمهم بالإهمال، وانتحل صفة مفتش ودخل على المرضى بدون استئذان أثناء الكشف عليهم محاولا تصويرهم، وهو سبب منعهم له من دخول العيادة، موضحا أنهم حرروا محضرا له بانتهاك حرمة المرضى وتصويرهم، وهو ما ثبت من خلال الفيديوهات التى وجدت على هاتفه للمرضى أثناء الكشف.

وأرسل الطبيب بمستشفى قرية كفر حسان بمركز سمنود، رسالته إلى اليوم السابع قائلا "الشخص دا عامل جه يصلح ثلاجة الوحدة وكل اللى حصل أنه رمى ودنه مع بعض الدكاترة بيتكلموا فى تقسيم النبطشيات، فحب يتقمص دور مدير الإدارة وييجى بناس مش تعبانه أصلا لمجرد أنه يهين الطبيب اللى موجود ويفتعل مشاكل.. ربنا يعلم أن لما مابيبقاش فيه علاج فى كفر حسان بنجيب عينات مجانية وبنعطى للناس وأحيانا الدكاترة بيجمعوا ويشتروا أدوية ومستلزمات الوحدة، وأنا مش مطالب أقول ولا أثبت الكلام دا.. لو جه تانى ورفع كاميرا وجرح عورة مريض أو مريضة أو انتحل صفة مش صفته أه هنربطه ونطلب له المركز، اللى هييجى ياخد خدمة على راسنا، لكن يتعدى حدوده هناخد إحنا كمان حقنا وبالقانون، وأظن يوم التسجيل دا عمته دخلت وكشفت بدون ما تدفع جنيه، ومتطورش الأمر إلا بعد تجرئه وتصويره للناس وتدخله فيما لا يخصه من صلاحيات".

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