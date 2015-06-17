مقتل الوحيشي زعيم «القاعدة» في اليمن

اكد فرع تنظيم القاعدة في اليمن في فيديو نشر على الانترنت مقتل زعيمه ناصر الوحيشي في غارة شنتها طائرة بدون طيار في اليمن معلنا تعيين القائد العسكري قاسم الريمي خلفا له.

ويشكل مقتل الوحيشي ضربة قوية للتنظيم الذي تبنى الهجوم على صحيفة شارلي ايبدو الساخرة في باريس مطلع 2015، والذي حاول في نهاية 2009 تفجير طائرة متجهة الى الولايات المتحدة فضلا عن محاولته ارسال طرود مفخخة الى هذا البلد في 2010.

وقتل الوحيشي على الارجح في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت بجنوب شرق اليمن في غارة شنتها طائرة اميركية من دون طيار بحسب مصادر يمنية ووسائل اعلام اميركية.

وكانت صحيفة واشنطن بوست افادت مساء الاثنين ان طائرة اميركية بدون طيار استهدفت الوحيشي الاسبوع الماضي فيما اكدت "سي ان ان" ان الغارة اسفرت عن مقتله.

ونقلت شبكة "سي ان ان" عن مسؤولين امنيين يمنيين تأكيدهما ان الوحيشي قتل الجمعة في 12 يونيو في منطقة حضرموت في جنوب اليمن.

وتشن طائرات اميركية من دون طيار منذ سنوات في اليمن غارات تستهدف تنظيم القاعدة وقيادييه، وقد نجحت هذه الغارات في قتل عدد كبير من قياديي التنظيم.

وعين الوحيشي في 2013 نائبا لزعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري.

ويتزعم الوحيشي التنظيم منذ تاسيسه في 2009.

واستفاد التنظيم من ضعف السلطة المركزية في اليمن ومن طبيعة البلاد الجغرافية والقبلية اضافة الى الاحتجاجات ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لتوسيع انتشاره في البلاد.

الا ان التنظيم يواجه صعود تنظيم داعش الذي تبنى هجمات استهدفت مساجد للشيعة في اليمن.

الى ذلك، اعلن التنظيم الذي تعتبره واشنطن الفرع الانشط للشبكة المتطرفة عن تعيين قائده العسكري قاسم الريمي خلفا للوحيشي.

وجاء في بيان نعي الوحيشي ان الريمي عين قائدا للتنظيم خلال "اجتماع اكبر عدد ممكن من اهل الشورى في الجماعة".

وتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب مدرج على اللائحة الاميركية للمنظمات "الارهابية الاجنبية" وقد عرضت واشنطن 45 مليون دولار مكافأة لمن يرشدها الى ثمانية من قادته وبينهم الوحيشي.

وكان مسؤول يمني قال الاسبوع الماضي ان طائرة بدون طيار اطلقت في 9 يونيو اربعة صواريخ على ثلاثة عناصر في تنظيم القاعدة احدهم "قيادي" في التنظيم لم يسمه، وذلك في غارة استهدفتهم قرب مرفأ المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، مؤكدا "مقتلهم على الفور".

وفي ابريل استولى مقاتلون من القاعدة على مدينة المكلا مستغلين الفوضى التي تعم اليمن.

ورغم انعدام الاستقرار في اليمن، اكدت الولايات المتحدة عزمها على مواصلة محاربة تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب.