الجبير: المملكة من دعاة السلام وتدعم الجهود لإنهاء الأزمة اليمنية

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن المليشياتِ وحلفاءها في اليمن وحلفاءها في الخارجِ يريدونَ استخدامَ اليمنَ لإقلاقِ المنطقةِ والأمنِ والسلمِ الدوليين. وأضاف امام الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الإسلامية الخاص باليمن بجدة أمس ان اليمن في حاجة الى الدعم.

هادي: الانقلابيون وحلفاؤهم يريدون إحداث قلاقل في المنطقة

وقال وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير: إن المملكة تعاملت، وأشقاؤها دول الخليج العربية، منذ بداية الأزمة، بمسؤولية كبيرة، لاحتواء النزاع وحقن دماء اليمنيين. وشدد وزير الخارجية على أن المملكة من دعاة السلام، وتدعم جميع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية.