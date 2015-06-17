مؤتمر اختر كُلِّيتك للسنة التاسعة بمكتبة الإسكندرية 5 يوليو

ينظم مركز الدراسات البيئية بمكتبة الإسكندرية المؤتمر السنوى "اختر كُلِّيتك"، فى الفترة من 5 إلى 7 يوليو 2015 من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثالثة عصرًا، فى القاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية.

يأتى المؤتمر ضمن أنشطة برنامج "شباب من أجل بيئة مستدامة وفهم أفضل"، الموجه إلى طلاب المدارس منذ عام 2002، الذى يهدف إلى تنمية قدرات الشباب وزيادة الوعى البيئى بينهم، فضلا على ترسيخ المنهج العلمى فى بناء معارفهم وحواراتهم.

وصرح الدكتور هشام جابر، مدير مركز الدراسات البيئية، أن هذا المؤتمر يهدف إلى توضيح الفروق بين النظام الدراسى فى المدرسة وفى الجامعة، كما يرشد طلاب الثانوية العامة إلى طريقة تحديد رغباتهم فى اختيار الكلية التى تناسب ميول كل منهم بإلقاء الضوء على طبيعة تلك الكليات وما تؤهل إليه من مجالات مختلفة.

وأضاف أنه سيتم عقد هذا المؤتمر هذا العام فى محافظات القاهرة والمنوفية وطنطا ودمنهور، وذلك بناء على طلب من هذه الجامعات فى محاولة لمساعدة طلاب الثانوية العامة فى تحديد مجال الدراسة بالكلية، الذى على أساسه يتحدد مستقبلهم.

وأوضح الدكتور صلاح سليمان؛ مستشار مدير المكتبة، أن هذا المؤتمر يأتى استكمالا للسلسلة السنوية من مؤتمرات "اختر كليتك" التى بدأت منذ عام 2006 بمشاركة مائتى وخمسين طالبا وطالبة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة ثم أخذ هذا العدد فى التزايد عبر السنوات، إلى أن وصل إلى ألفى طالب وطالبة منذ عام 2011، ثم قام مجموعة من الشباب المشاركين فى البرنامج بأخذ المبادرة وتنظيم مؤتمرات مماثلة فى المحافظات المختلفة من خلال هؤلاء الشباب حتى تتم إفادة أكبر عدد ممكن من الطلاب.